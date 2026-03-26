Ultimatumul lui Trump pentru Teheran: „Nu va fi frumos dacă trecem de punctul fără întoarcere”

Tensiunile dintre Washington și Teheran au atins un nou prag critic în urma unei serii de postări virulente publicate de președintele Donald Trump pe platforma Truth Social. Într-un limbaj lipsit de menajamente diplomatice, liderul de la Casa Albă i-a etichetat pe negociatorii iranieni drept „ciudați”, acuzându-i de o atitudine duplicitară: în timp ce în spatele ușilor închise ar „implora” pentru un acord salvator, public afișează o postură de indiferență, susținând că doar analizează propunerile americane.

„GREȘIT!”, a tunat Trump, avertizând că regimul de la Teheran ar trebui să profite de fereastra de oportunitate înainte ca situația să devină ireversibilă. „Mai bine să ia în serios curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se întâmplă asta, nu există întoarcere și nu va fi frumos”, a adăugat președintele, subliniind poziția de forță a Statelor Unite după succesele militare recente care, în opinia sa, au lăsat Iranul fără șanse reale de revenire.

Diplomație sub presiune: O posibilă întâlnire în Pakistan

Acest avertisment dur vine într-un moment paradoxal, marcând o schimbare bruscă de ton față de începutul săptămânii, când Donald Trump confirma existența unor negocieri active pentru încheierea conflictului. Potrivit liderului american, Teheranul este disperat să semneze o înțelegere, însă oficialii iranieni s-ar teme să recunoască acest lucru public de frica unor repercusiuni interne sau a pierderii autorității în fața propriilor susținători.

În ciuda retoricii agresive, Casa Albă insistă că dialogul nu se află într-un impas. Surse guvernamentale au declarat pentru CNN că administrația americană lucrează intens la identificarea unei „rampe de ieșire” din conflict, explorând chiar organizarea unei întâlniri la nivel înalt în Pakistan. Această locație neutră ar putea servi drept spațiu pentru medierea directă a cadrului de pace propus de SUA, pe care Teheranul a ezitat până acum să îl accepte integral.

Scepticism la Teheran și mesaje prin intermediari

De cealaltă parte, reacția oficială a Iranului rămâne rezervată și marcată de neîncredere. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat schimbul constant de mesaje prin intermediari, dar a semnalat un scepticism profund față de intențiile reale ale Washingtonului. Deși recunoaște necesitatea unui dialog, Araghchi a lăsat să se înțeleagă că Iranul nu va ceda presiunilor de tip ultimatum fără garanții solide.

În acest joc de „watch and wait” (așteaptă și privește), declarațiile lui Trump par menite să forțeze mâna Teheranului, transformând masa negocierilor într-un teren al presiunii psihologice extreme. Rămâne de văzut dacă această strategie a „punctului fără întoarcere” va grăbi semnarea unui acord sau va împinge cele două puteri spre o nouă etapă a confruntării directe.