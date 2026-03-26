Ștefan Pălărie, ironii la adresa PSD: „Cascadorii râsului!”

„PSD imaginează, sau dacă nu există, creează, tot felul de probleme în societatea românească, pe care apoi le întreține și pe care apoi spune, uite, guvernul din care facem parte sau premierul nu le poate rezolva.

E așa o chestie ca din cascadorii râsului până la urmă.

I-am văzut pe cei de la PSD făcând sondaje interne, ba făcând sondaje pe Facebook.

Chiar spuneam, mai avem puțin să-l vedem pe domnul Grindeanu dimineață citând în zațul de cafea dacă mai rămân sau nu mai rămân la guvernare.”, a declarat Ștefan Pălărie, senator USR.