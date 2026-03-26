Senatorul USR îl ironizează pe Grindeanu: „Citește în zațul de cafea!”

Ștefan Pălărie
Ștefan Pălărie

Ștefan Pălărie îl ironizează direct pe Sorin Grindeanu și spune că declarațiile acestuia par făcute ca „în zațul de cafea”. Senatorul USR susține că PSD se comportă ca în filmul „Cascadorii râsului”, având un calcul politic complet greșit și rupt de realitate. 

Ștefan Pălărie, ironii la adresa PSD: „Cascadorii râsului!”

„PSD imaginează, sau dacă nu există, creează, tot felul de probleme în societatea românească, pe care apoi le întreține și pe care apoi spune, uite, guvernul din care facem parte sau premierul nu le poate rezolva. 

E așa o chestie ca din cascadorii râsului până la urmă. 

I-am văzut pe cei de la PSD făcând sondaje interne, ba făcând sondaje pe Facebook.

Chiar spuneam, mai avem puțin să-l vedem pe domnul Grindeanu dimineață citând în zațul de cafea dacă mai rămân sau nu mai rămân la guvernare.”, a declarat Ștefan Pălărie, senator USR.

 