„Israelienii aveau coordonatele lor și doreau să-i elimine. Le-am spus americanilor că, dacă sunt eliminați și ei, atunci nu mai rămâne nimeni cu care să se poarte discuții, astfel că SUA le-au cerut israelienilor să se retragă”, a spus sursa citată.

Armata pakistaneză și Ministerul de Externe de la Islamabad nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Oficialii iranieni, protejați temporar pentru a permite discuții de pace

The Wall Street Journal a relatat prima dată că cei doi oficiali de rang înalt iranieni au fost scoși „temporar” de pe lista Israelului de persoane vizate pentru eliminare, în contextul explorării unor posibile negocieri de pace.

Cei doi oficiali au fost eliminați de pe listă pentru până la patru sau cinci zile, a precizat publicația, citând oficiali americani, însă fără a menționa vreun rol al Pakistanului.

Pakistanul, Egiptul și Turcia joacă rolul de mediatori între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului cu Iranul.