”Tânărul de 26 de ani, aflat sub influența alcoolului, s-ar fi urcat pe acoperișul unui imobil unde locuia cu chirie și ar fi amenințat că se sinucide, pe motiv că fratele acestuia ar fi decedat cu ceva timp în urmă. La sosirea echipajului de poliție, acesta a devenit recalcitrant și ar fi aruncat cu bucăți de țiglă de pe acoperiș către autospeciala de poliție”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Crețu.

La fața locului a venit negociatorul din cadrul Poliției municipiului Moinești, care l-a convins pe bărbat să renunțe la gestul său.

Ulterior, bărbatul a fost coborât în siguranță și transportat la spital, în vederea efectuării de investigații de specialitate.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice și continuă cercetările.