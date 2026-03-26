Critici dure la adresa conducerii STB

Ciprian Ciucu a declarat, joi, într-o conferință de presă, că STB este „extrem de ineficientă” și are „un număr foarte mare de angajați”, în special în zona TESA. Primarul susține că a cerut reorganizări și disponibilizări în structurile administrative, fără a afecta șoferii, vatmanii și muncitorii, însă procedurile necesare nu au ajuns niciodată în Consiliul General.

El a reproșat conducerii STB și membrilor Consiliului de Administrație lipsa de acțiune: „Trebuiau să facă niște proceduri care să ajungă în Consiliul General și nu au mai ajuns. Dacă nu le vor face, nu înseamnă că vor primi, cel puțin cât sunt eu primar, 1,7 miliarde de lei, la care se adaugă datorii de peste 1,4 miliarde de lei.”

Ciucu: „Dacă nu sunteți în stare, plecați. Toți.”

Primarul a transmis un mesaj ferm membrilor CA și AGA: „Domnilor, sunteți membri în CA, discutați cu sindicatele, cu membrii AGA și luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți.”

Ciucu a subliniat că, atunci când STB nu funcționează, responsabilitatea publică cade pe primar, în timp ce alții „își iau banii” fără să ia decizii.

El a cerut reprezentanților AGA – Artimon și Mitu – să preia dialogul cu sindicatele și să vină cu o propunere concretă în Consiliul General în maximum o lună și jumătate.

Scenariul luat în calcul

Primarul a avertizat că, dacă STB nu reușește să se eficientizeze prin resurse interne, soluția ar putea fi una radicală: „Dacă STB astăzi nu are resursele interne să se eficientizeze, atunci o să căutăm resurse externe, care înseamnă insolvență.”

Ciucu afirmă că a încercat să dea șansa actualei conduceri să facă reforme, însă „nu au făcut nimic semnificativ”, iar proiectul de hotărâre privind eficientizarea companiei nu a ajuns nici până acum în Consiliul General.

O problemă veche, cu impact direct asupra bucureștenilor

Încă de la preluarea mandatului, primarul general a criticat organigrama și costurile mari ale STB, precum și datoriile uriașe ale companiei. În lipsa unor măsuri rapide, riscul este ca tensiunile interne și eventualele proceduri de insolvență să afecteze direct transportul public, lăsând bucureștenii să suporte consecințele.