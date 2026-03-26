Discuții la Bruxelles despre efectele scumpirii carburanților

Sorin Grindeanu a anunțat că a discutat la Bruxelles cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre necesitatea unor măsuri urgente pentru protejarea populației și economiei în fața creșterii prețurilor la carburanți. El a afirmat că întârzierea aplicării unor soluții deja folosite în alte state europene „poate afecta performanța guvernării pro‑europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”.

"Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste", a transmis Grindeanu, în postarea menționată.

PSD analizează cele 10 luni de guvernare

În mesajul său, Grindeanu a precizat că PSD a început o amplă consultare internă privind evaluarea celor 10 luni de guvernare, inclusiv cu participarea reprezentanților partidului din Executiv. El a transmis că PSD își dorește continuarea unei guvernări pro‑europene, „dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate”.

Liderul PSD a reafirmat că partidul exclude orice variantă de colaborare politică cu AUR. În același timp, el a spus că urmărește „cu îngrijorare” semnalele privind o posibilă apropiere între partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion.

Grindeanu a susținut că o astfel de apropiere „reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro‑europene și un pericol pentru viitorul european al României”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la