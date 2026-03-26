Informațiile sugerează că Moscova încearcă să sprijine Iranul într-un moment dificil, pe fondul conflictului din regiune și al presiunii militare tot mai mari. Potrivit surselor citate, discuțiile dintre oficiali ruși și iranieni privind livrarea de drone ar fi început la scurt timp după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului. Pe lângă echipamentele militare, Rusia ar fi oferit și sprijin sub formă de informații, imagini din satelit și date de țintire.

În mod oficial, Moscova a confirmat doar trimiterea de ajutoare umanitare. Săptămâna trecută, autoritățile ruse au anunțat livrarea a peste 13 tone de medicamente către Iran. Întrebat despre presupusele livrări de drone, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Circulă multe falsuri în acest moment. Un lucru este adevărat, continuăm dialogul cu conducerea iraniană”.

Dronele, esențiale în strategia Iranului

Iranul folosește masiv drone în strategia sa militară, lansând peste 3.000 de astfel de dispozitive de la începutul conflictului. Acestea sunt relativ ieftine și pot fi produse rapid. Rusia, la rândul ei, produce drone bazate pe modele iraniene, adaptate pentru a evita sistemele de apărare și pentru a transporta încărcături mai mari. Surse occidentale spun că Moscova ar putea livra modele de tip Geran-2, derivate din dronele iraniene Shahed.

Israelul monitorizează transferurile din Marea Caspică

Potrivit acelorași informații, Israelul urmărește atent transporturile de armament dintre Rusia și Iran, în special pe ruta din Marea Caspică. Săptămâna trecută, această rută ar fi fost vizată de atacuri. Experții spun că eventuale livrări de tehnologie militară rusă ar putea crește eficiența atacurilor iraniene, mai ales dacă sunt integrate rapid în sistemele existente.

Cereri pentru sisteme de apărare mai avansate

Teheranul ar fi solicitat și sisteme de apărare aeriană mai performante, însă Rusia ar fi refuzat livrarea sistemului S-400, considerând că ar putea duce la o escaladare directă cu Statele Unite. În schimb, cele două țări au semnat anterior un acord pentru livrarea unor sisteme portabile de apărare aeriană, pe termen mai lung.