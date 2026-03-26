Reprezentanții instituției le atrag atenția cetățenilor români că există riscul producerii de inundații și sunt posibile perturbări ale traficului.

MAE le recomandă românilor să manifeste prudență și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Pentru informații actualizate privind evoluția vremii, aceștia pot consulta site-ul Institutului Hidro-Meteorologic Croat: meteo.hr.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +385 14 677 660, +385 14 610 009 și +385 14 677 155, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Croația: +385 98 414 341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet zagreb.mae.ro , www.mae.ro și reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat'.