Potrivit informațiilor publicate de New York Post, cazul a ieșit la iveală după o anchetă declanșată de Serviciile de Protecție a Copilului, care au primit o sesizare privind o minoră însărcinată cu gemeni, în circumstanțe suspecte.

Cum a fost descoperit cazul

Ancheta a început în luna decembrie, când autoritățile din Oklahoma City au fost alertate cu privire la situația adolescentei. Suspiciunile s-au intensificat după ce au apărut indicii că sarcina ar putea avea legătură cu partenerul mamei.

Femeia implicată, identificată ca Erica Palmer, le-ar fi spus anchetatorilor că fata își dorea „o familie numeroasă”, încercând astfel să justifice situația. Explicația nu a convins însă autoritățile, care au continuat investigațiile.

Fuga suspecților și arestarea

În paralel, polițiștii au obținut un mandat pentru recoltarea de probe ADN, în vederea stabilirii paternității. Înainte ca testele să fie efectuate, femeia și partenerul său, Nathan Potier, au fugit din stat.

Cei doi au fost găsiți ulterior în Nevada, la peste 1.600 de kilometri distanță, unde se ascundeau de autorități. Arestarea lor a fost confirmată de Biroul Șerifului din Washoe.

Acuzații grave în anchetă

Bărbatul este acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, în timp ce femeia este suspectată că ar fi facilitat abuzul. Ambii urmează să fie extrădați în Oklahoma pentru a răspunde în fața justiției.

Între timp, adolescenta a fost preluată de autorități și plasată în sistemul de protecție, pentru a beneficia de îngrijire și suport.