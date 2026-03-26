O parte dintre angajații afectați ar putea primi oferte pentru alte roluri în cadrul companiei, însă în unele cazuri aceste oportunități ar putea presupune relocarea. Compania explică aceste decizii printr-un proces de reorganizare internă, menit să alinieze echipele la noile obiective strategice.

"Echipele din cadrul Meta se reorganizează periodic pentru a se asigura că sunt în cea mai bună poziţie pentru a-şi atinge obiectivele. Acolo unde este posibil, încercăm să găsim alte oportunităţi pentru angajaţii ale căror poziţii sunt afectate", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Concedierile vin în contextul în care Meta își redirecționează investițiile către inteligența artificială, domeniu în care încearcă să recupereze teren în fața unor rivali precum OpenAI, Anthropic și Google.

Tăieri în VR, investiții în AI

La începutul anului, compania a concediat deja peste 1.000 de angajați din divizia Reality Labs și a închis mai multe studiouri care dezvoltau jocuri pentru realitate virtuală. Reducerile au afectat aproximativ 10% din personalul acestei divizii, care produce căștile VR Quest și platforma Horizon Worlds.

În paralel, Meta continuă să angajeze specialiști în inteligență artificială generativă și agenți AI, considerată acum principala direcție de dezvoltare. Un exemplu este acordul cu startup-ul Dreamer, ai cărui angajați vor fi integrați în Meta Superintelligence Labs.

Pariu pe viitor și pe conducerea companiei

În același timp, compania încearcă să își păstreze echipa de conducere, oferind noi pachete de acțiuni unor directori de top, inclusiv CFO-ul Susan Li, CTO-ul Andrew Bosworth, directorul de produs Christopher Cox și COO-ul Javier Olivan.

"Este un pariu major. Aceste pachete de remuneraţie vor avea valoare doar dacă Meta va avea un succes major în viitor, în beneficiul tuturor acţionarilor", a transmis un purtător de cuvânt.