Impact fatal pe DN 15D, la Dulcești

Tragedia a avut loc în seara zilei de 25 martie, pe DN 15D, în zona localității Dulcești. Potrivit primelor cercetări, un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani ar fi pătruns pe contrasens, izbindu-se violent de o mașină care circula regulamentar, la volanul căreia se afla un tânăr de 20 de ani.

Impactul a fost extrem de puternic: unul dintre autoturisme a luat foc, iar celălalt a fost proiectat în afara carosabilului, răsturnându-se.

Coincidență tragică: ambii șoferi, la aniversare

Cazul este cu atât mai tulburător cu cât unul dintre șoferi și-a pierdut viața chiar în ziua în care împlinea 20 de ani, în timp ce celălalt urma să-și sărbătorească ziua de naștere a doua zi, când ar fi împlinit 39 de ani.

Această coincidență dramatică a amplificat impactul emoțional al tragediei asupra comunității locale.

Intervenție de amploare și bilanțul victimelor

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale ISU Neamț, ambulanțe și polițiști. Șase persoane au rămas încarcerate în urma impactului, fiind necesară intervenția echipelor de descarcerare.

Din păcate, patru dintre victime nu au mai putut fi salvate, prezentând leziuni incompatibile cu viața.

Alte trei persoane, o femeie de 68 de ani, o adolescentă de 17 ani și un bebeluș de doar cinci luni, au fost transportate de urgență la spital, în stare gravă.

Plan Roșu de Intervenție și trafic blocat

Gravitatea accidentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Neamț. Acesta a fost dezactivat după aproximativ 35 de minute, după stabilizarea situației.

Traficul rutier în zonă a fost complet blocat timp de mai multe ore, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Primele indicii arată că pătrunderea pe contrasens a fost factorul declanșator, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate.