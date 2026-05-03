Dispute între Berlin și Washington, dar Friedrich Merz respinge ruptura de Trump: Nu renunţ la colaborarea transatlantică

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că nu va renunța la colaborarea transatlantică, chiar dacă există divergențe între Berlin și Washington privind conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nu renunţ la colaborarea transatlantică. Şi nici nu renunţ la colaborarea cu Donald Trump”, a declarat Friedrich Merz postului public ARD.

În urmă cu câteva zile, Donald Trump l-a atacat violent pe Friedrich Merz, acuzându-l într-o postare pe Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul, după ce oficialul german declarase că Teheranul „umileşte” SUA în procesul de negociere a încheierii războiului. Liderul german a mai declarat că „americanii (nu au) în mod evident nicio strategie” în legătură cu Iranul.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să deţină o armă nucleară. Habar n-are despre ce vorbeşte!”, a reacţionat Donald Trump pe Truth Social.

„Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ţinută ostatică. Eu fac ceva în legătură cu Iranul, chiar în acest moment, ceea ce alte naţiuni sau preşedinţi ar fi trebuit să facă cu mult timp în urmă. Nu e de mirare că Germania se descurcă atât de prost, atât din punct de vedere economic, cât şi în alte privinţe!”, şi-a încheiat comentariul preşedintele Donald Trump.