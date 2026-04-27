Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților

Întâlnire crucială la ora 10.00, la Cotroceni! Președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor PSD, PNL, USR, UDMR și pe reprezentanții minorităților la discuții, în plină criză politică! Discuțiile vizează proiectele majore ale României, printre care SAFE și PNRR, în contextul tensiunilor din coaliție și al retragerii sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan.

Șeful statului încearcă să readucă partidele la masa negocierilor după blocajul politic din ultimele zile. Întâlnirea vine după consultările de săptămâna trecută, când Nicușor Dan a cerut calm și cooperare între formațiunile politice.

România are nevoie de păstrarea stabilității guvernamentale și politice, pentru a putea continua reformelor cerute pentru accesarea fondurilor europene. Țara noastră riscă să piardă miliarde de euro dacă jaloanele asumate prin PNRR nu sunt respectate la timp.