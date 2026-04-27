Vremea rea a făcut prăpăt în țară. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un acoperiș luat de vânt - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Vremea extremă a făcut prăpăd în toată țara! Un om a murit strivit sub un acoperiș luat de vânt, iar autoritățile au intervenit în mai multe localități din 14 județe. Peste 35 de mii de români au rămas fără energie electrică în urma furtunilor puternice iar circulația mai multor trenuri a fost oprită din cauza copacilor căzuți. Vă avertizăm urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta emoțional în mod special minorii.

În Huși, un bărbat a murit după ce un acoperiș a fost luat de vânt și a căzut peste el. Victima a fost resuscitată mai mult timp, dar în zadar.



O mamă și copilul ei pe care-l ținea în brațe au fost loviți de un stâlp doborât de furtuna puternică. Incidentul a avut loc în Iași.



Circulația unor trenuri a fost oprită după ce mai mulți copaci au căzut pe șine. Pe ruta Lunca Bradului - Toplița, peste 70 de călători au fost nevoiți să aștepte ore întregi până la intervenția autorităților.



Tot la Iași, un acoperiș a fost smuls de vânt și a căzut peste o mașină parcată.







Într-o altă zonă a orașului, un stâlp de electricitate a fost doborât de vânt.

Rafalele au făcut ravagii și în localitatea Războieni. Vântul a ridicat praful de pe șosea, iar vizibilitatea a fost extrem de redusă.









Iar la Suceava, vântul puternic a dus la formarea unei furtuni de nisip.















