Trei morţi într-un atac american asupra unei ambarcaţiuni cu presupuşi traficanţi de droguri

Trei persoane au murit în urma unui atac american care a vizat o ambarcațiune suspectată de implicare în trafic de droguri, în estul Oceanului Pacific, potrivit unui anunț al armatei SUA făcut duminică. Astfel, bilanțul total al victimelor din cadrul acestei campanii antidrog controversate a ajuns la 185, conform datelor citate de AFP..

Comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe (Southcom) a transmis pe platforma X că ambarcațiunea atacată era „operată de organizații teroriste desemnate”.

De asemenea, oficialii au precizat că, potrivit informațiilor disponibile, aceasta se deplasa pe rute cunoscute pentru activități de trafic de droguri, folosind o formulare similară cu cea din alte zeci de intervenții desfășurate de la lansarea campaniei, în septembrie anul trecut.

Numai în luna aprilie, armata americană a revendicat cel puțin opt astfel de atacuri, ceea ce a dus la un total de cel puțin 185 de persoane ucise în aceste operațiuni, potrivit unei evaluări realizate de AFP.

Totuși, administrația Trump nu a prezentat până acum dovezi concludente care să confirme implicarea directă a ambarcațiunilor vizate în activități de trafic de droguri. În acest context, experți și reprezentanți ai ONU au criticat aceste acțiuni, calificându-le drept posibile execuții extrajudiciare.