Potrivit IPJ Ilfov, accidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 06:20. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN1.

Primele verificări arată că șoferul, în vârstă de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism în zona Aeroportului "Henri Coandă", nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la dreapta. Autoturismul a acroșat o bordură și un parapet metalic, după care s-a răsturnat pe plafon, pe prima bandă a sensului de mers.

" În urma evenimentului, conducătorul auto nu a necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ Ilfov.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.