Scandal pe bani publici în Elveția: asistații social ajung în hoteluri de lux, iar nota de plată explodează de la o lună la alta

Sursă: realitatea.net

Criza locuințelor accesibile din Elveția produce situații care au stârnit controverse puternice și costuri uriașe pentru autorități. În cantonul Zug, una dintre cele mai prospere zone ale țării, lipsa apartamentelor disponibile la prețuri rezonabile a împins serviciile sociale către măsuri de urgență tot mai neobișnuite.

În locul unor locuințe clasice, unele persoane aflate în sistemul de sprijin social au ajuns să fie cazate în hoteluri, inclusiv în unități considerate de lux, cu tarife care se ridică la mii de euro în fiecare lună.

Situația, gândită inițial ca o soluție temporară pentru cazurile urgente, s-a transformat într-o problemă serioasă pentru bugetele publice. Pe fondul presiunii tot mai mari de pe piața imobiliară, autoritățile sunt nevoite să suporte costuri care, în anumite cazuri, depășesc cu mult chiria unui apartament obișnuit.

Criza apartamentelor împinge autoritățile spre soluții de urgență

În cantonul Zug, lipsa locuințelor disponibile a creat un blocaj major pentru serviciile sociale. Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, găsirea rapidă a unei locuințe a devenit extrem de dificilă, iar în multe situații nu mai există alternative viabile în zonă.

Din acest motiv, autoritățile au fost nevoite să recurgă la cazarea temporară în hoteluri și pensiuni. Fenomenul nu mai este unul izolat, ci devine din ce în ce mai frecvent pe fondul crizei imobiliare care afectează regiunea.

Unul dintre cele mai discutate cazuri este cel al unei mame și al copilului ei, care au fost mutați temporar într-un hotel situat într-un alt canton, după ce în Zug nu a putut fi identificată nicio locuință liberă. Presiunea de pe piața chiriilor și lipsa apartamentelor de urgență au făcut ca această variantă să fie singura disponibilă.

Paradoxul care inflamează scandalul: chirii refuzate, hoteluri plătite cu sume mai mari

Ceea ce a amplificat și mai mult controversa este paradoxul financiar în care au ajuns autoritățile locale. În unele situații, beneficiarii sistemului social au reușit să găsească singuri apartamente pe piața privată, însă ofertele au fost respinse de responsabilii instituțiilor.

Motivul invocat a fost acela că respectivele chirii depășeau limitele interne stabilite pentru ajutorul social. Problema este că aceste plafoane sunt mult sub nivelul real al chiriilor practicate în regiune, una dintre cele mai scumpe din Elveția.

Astfel, deși anumite apartamente au fost considerate prea costisitoare pentru a fi aprobate, autoritățile ajung ulterior să plătească sume și mai mari pentru cazarea temporară în hoteluri. În unele cazuri, factura lunară pentru o singură gospodărie se apropie de 6.000 de euro, sumă care a alimentat dezbaterea publică privind modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Tot mai multe comune confirmă dificultățile

Problema nu se limitează la o singură localitate. Mai multe comune din cantonul Zug, printre care Zug, Baar și Risch, au confirmat că se confruntă cu dificultăți serioase în găsirea unor locuințe accesibile pentru persoanele incluse în sistemul de sprijin social.

În lipsa unor soluții rapide, autoritățile spun că rămân la dispoziție doar variantele de compromis: pensiuni, hoteluri sau relocarea persoanelor în alte cantoane.

Reprezentanți ai instituțiilor de mediere au atras atenția că astfel de măsuri sunt din ce în ce mai greu de justificat din punct de vedere financiar, în condițiile în care costurile suportate din fonduri publice cresc constant, iar problema locuințelor accesibile rămâne nerezolvată.