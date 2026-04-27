PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan
27 apr. 2026, 10:36
Actualizat: 27 apr. 2026, 11:25
Petrisor Peiu si Marian Neacsu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
PSD și AUR ar urma să depună o moțiune de cenzură comună pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut de Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD).
Mariana Neacșu a anunțat că PSD „se ocupă de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură”, precizând că „abordarea politică va fi explicată de președinții de partid”, iar PSD are programată o ședință la ora 14:00.
La rândul său, Petrișor Peiu a confirmat că se lucrează „la un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură, pentru a fi depusă în Parlament și discutată la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan”.
