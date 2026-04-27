Ciprian Ciucu (PNL), despre moțiunea PSD-AUR: Nu poți dărâma fără să ai o alternativă
27 apr. 2026, 12:15
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a calificat decizia PSD și AUR de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan drept o dovadă de „iresponsabilitate”.
„Nu poți dărâma un guvern fără să ai o alternativă,” a scris Ciucu, într-un mesaj pe Facebook.
Liderul PNL București a afirmat că o majoritate parlamentară care urmărește demiterea Executivului trebuie să fie capabilă să propună rapid o alternativă.
George Simion, anunțul politic al momentului: Decizia AUR este de a da jos guvernul Bolojan. Moțiunea poate fi depusă chiar mâine - VIDEO
"Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD," a mai scris Ciucu.
Citește și:
- 13:09 - Teheranul a transmis Washingtonului „liniile sale roșii” în negocieri și acuză SUA de eșecul tratativelor
- 13:06 - Ninsoare record în plină primăvară la Moscova. Zboruri anulate, copaci doborâți și haos în trafic - VIDEO
- 12:48 - Aproape 3 milioane de pensionari primesc bani în plus în mai prin „Pachetul de Solidaritate”. Cât încasezi în funcție de pensie
- 12:42 - PSD, AUR și suveraniștii strâng semnături pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan să fie depusă înainte de 1 Mai
