Ciprian Ciucu (PNL), despre moțiunea PSD-AUR: Nu poți dărâma fără să ai o alternativă

27 apr. 2026, 12:15
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a calificat decizia PSD și AUR de a iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan drept o dovadă de „iresponsabilitate”.

„Nu poți dărâma un guvern fără să ai o alternativă,” a scris Ciucu, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul PNL București a afirmat că o majoritate parlamentară care urmărește demiterea Executivului trebuie să fie capabilă să propună rapid o alternativă.

George Simion, anunțul politic al momentului: Decizia AUR este de a da jos guvernul Bolojan. Moțiunea poate fi depusă chiar mâine - VIDEO

"Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD," a mai scris Ciucu.

Citește și:

Mai multe articole despre

