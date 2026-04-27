UE le pune bețe în roate samsarilor care dădeau kilometrajul înapoi. Schimbări și pentru talonul auto

Sursă: Parlamentul European

Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai importante schimbări pentru piața auto din ultimii ani, prin introducerea certificatelor de înmatriculare digitale și a unor sisteme electronice menite să combată frauda, în special manipularea kilometrajului la mașinile second-hand.

Măsurile fac parte dintr-un pachet legislativ aflat în avansare la nivelul Parlamentului European și vizează atât digitalizarea documentelor auto, cât și schimbul de date privind kilometrajul și inspecțiile tehnice între statele membre.

Talonul auto intră în era digitală

Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European a aprobat la începutul lunii aprilie 2026 propunerea prin care certificatul de înmatriculare în format digital ar urma să devină standardul principal în toate statele membre.

Advertising

Advertising

Potrivit textului adoptat, documentul digital va deveni formatul principal în termen de aproximativ trei ani de la intrarea în vigoare a noii legislații, însă varianta tipărită nu va dispărea complet și va rămâne disponibilă la cerere pentru persoanele care preferă formatul clasic sau au acces limitat la instrumente digitale.

Noile certificate vor include date standardizate la nivel european și vor permite verificări rapide, inclusiv în controalele transfrontaliere.

În paralel, și versiunile pe hârtie vor fi modernizate prin introducerea unui cod QR, care va permite accesul imediat la informațiile esențiale ale vehiculului.

Kilometrajul, monitorizat electronic pentru a combate frauda

Un punct central al noilor măsuri îl reprezintă combaterea fraudei legate de kilometrajul mașinilor, una dintre cele mai frecvente probleme de pe piața second-hand.

Parlamentul European susține înregistrarea și schimbul electronic obligatoriu al datelor privind kilometrajul și rezultatele inspecțiilor tehnice periodice, tocmai pentru a împiedica modificarea artificială a valorilor afișate de odometru.

În documentele legislative se arată că manipularea kilometrajului rămâne o formă răspândită de fraudă în tranzacțiile transfrontaliere, iar accesul la un istoric verificabil ar urma să crească semnificativ transparența pieței auto.

Datele mașinii vor putea fi verificate rapid

Cumpărătorii de autoturisme second-hand vor avea acces mai facil la istoricul vehiculului prin baze de date și platforme dedicate.

Informații precum seria VIN, kilometrajul înregistrat la inspecțiile tehnice sau datele administrative ale mașinii vor putea fi verificate mult mai rapid decât în prezent.

Această schimbare este văzută de oficialii europeni drept o măsură importantă pentru protejarea consumatorilor și reducerea riscului de fraudă la vânzarea mașinilor rulate.

Proiectul merge spre votul final

Propunerea legislativă urmează să fie discutată de statele membre înainte de votul final în plenul Parlamentului European, programat pentru finalul lunii aprilie 2026.

După adoptarea oficială, statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de aproximativ trei ani pentru trecerea la noul sistem digital.

Prin aceste modificări, Uniunea Europeană urmărește reducerea birocrației, simplificarea controalelor și creșterea siguranței în tranzacțiile auto, în special pe segmentul mașinilor second-hand.