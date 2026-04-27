Bursa de Valori București este pe roșu, după anunțul moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan
Anunțul PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan a zguduit luni Bursa de Valori București, care începuse ziua pe plus.
Indicele BET urcase până la 29.596 de puncte în cursul dimineții, însă a intrat brusc pe scădere imediat după conferința de presă a celor două partide. La ora 11:19, indicele ajunsese deja la 28.994 de puncte, un minus de 1,01% față de închiderea anterioară.
Declinul s-a accentuat după anunțul moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva executivului condus de Ilie Bolojan
Până la prânz, declinul s-a accentuat, minimul zilei coborând la 28.767 de puncte, un recul de 1,5%.
Efectele s-au simțit rapid și în rândul companiilor listate. Banca Transilvania a pierdut 2,5%, Transgaz și Nuclearelectrica au scăzut cu câte 2%, iar Petrom a înregistrat un minus de 1,3%. În paralel, costurile de împrumut ale statului au crescut, reflectând îngrijorările tot mai mari ale investitorilor.
Analiștii nu s-au arătat surprinși. „Piața noastră a reacționat negativ la anunțul cu privire la moțiunea de cenzură pe care urmează să o depună PSD-AUR. Instabilitatea la nivel guvernamental nu este pe placul investitorilor, astfel că ei taxează acest lucru prin ordinele de vânzare lansate la prețuri sub cele înregistrate în ziua de vineri”, a explicat Marcel Murgoci de la Estinvest, citat de Ziarul Financiar.
Costin Brumă, broker la Swiss Capital, cel mai mare intermediar de pe bursă, a completat imaginea: „Nu numai cotațiile acțiunilor suferă o scădere, dar și prețurile obligațiunilor sunt în scădere. Toate aceste știri de instabilitate influențează deciziile financiare"
PSD și AUR au confirmat că pregătesc moțiunea împotriva Cabinetului Bolojan, detaliile tehnice urmând a fi finalizate. Liderul PSD Marian Neacșu a precizat că strategia politică va fi stabilită de președinții celor două partide. Potrivit calendarului parlamentar, moțiunea ar putea ajunge la dezbatere la începutul lunii mai.
