Petrișor Peiu (AUR) a explicat liniile de forță ale moțiunii de cenzură PSD-AUR

Sursă: Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus care sunt direcțiile principale ale moțiunii de cenzură pe care AUR o elaborează împreună cu PSD împotriva guvernului Bolojan.

„Pe primul palier, acest demers este legat de situația economică a țării, care poate fi caracterizată de o situație de stagflație și de o recesiune. În al doilea palier avem intenția guvernului de a vinde într-un mod netransparent și aproape fraudulos o parte din avuția statului, iar al treilea – efectele sociale ale măsurilor economice și lipsa de înțelegere a guvernului Bolojan. ”

Peiu spune că, după anunțul unei astfel de inițiative, urmează inevitabil negocieri. „Așa cum experiența politică ne-a arătat de-a lungul timpului, după anunțul unei măsuri de șah încep negocierile. Sunt motive de îngrijorare în camera suveranistă și, de ce nu, spre PSD, că ar putea să ajungă de partea lor susținătorii din zona dumneavoastră. ”

El afirmă că AUR se bazează pe voturile propriilor parlamentari și pe sprijinul partidelor care au susținut moțiuni similare în trecut. „În ceea ce privește parlamentarii noștri, nu cred că vom avea nici măcar o surpriză. Cred că vom avea 90 de voturi. Sunt aproape sigur. Dar e greu să cred că parlamentarii celor două partide care au fost alături de noi la multe moțiuni de cenzură nu vor fi și de data aceasta, mai ales că i-am invitat să participe la redactarea moțiunii și să și semneze. Deci cred că vom avea și voturile. ”

Despre reacțiile politice apărute în spațiul public, Peiu spune că nu vede nicio schimbare de fond. „Eu nu cred că e o schimbare. Eu am spus tot timpul aceste chestiuni. De câte ori criticăm anumite acțiuni, în loc să se uite la fondul problemei și să răspundă cu argumente, intră în astfel de injurii. Este modul de a se comporta politic al USR-ului, mod pe care îl cunoaștem de mai mulți ani și care a făcut să rămână la scorul la care sunt și acum și care probabil va fi mult micșorat la viitoarele alegeri. Nu văd nicio schimbare de exprimare și de concluzie politică. ”