Brăila interzice păcănelele: decizie unanimă în Consiliul Local

Municipiul Brăila face un pas decisiv în lupta împotriva jocurilor de noroc de tip slot machine, după ce Consiliul Local a adoptat, în unanimitate, o hotărâre care prevede interzicerea acestora pe raza orașului. Anunțul a fost făcut de primarul Dragomir Viorel Marian, care a subliniat că măsura reprezintă respectarea unei promisiuni asumate în fața cetățenilor.

”Brăileni, am reușit: AM INTERZIS PĂCĂNELE ÎN BRĂILA prin hotărâre de Consiliu Local. M-am ținut de cuvânt !!!



În urmă cu puțin timp, consilierii locali municipali au votat în unanimitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre care prevede interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila !!!



Nu a fost ușor !!! Ați văzut si voi câte presiuni au fost !!!



Interesele sunt uriașe, fiind vorba de sume enorme de bani !!! Am rezistat și am dus la îndeplinire o promisiune care va ajuta Brăila: protejarea oamenilor este mai importantă decât orice profit !!!



Mulțumesc pentru că mi-ați fost alături !!!

Este victoria noastră !!!



P.S. Sălile de păcănele care au licența de la București în vigoare, vor funcționa până la expirarea acesteia !!!

Apoi, automat nu va mai fi prelungită!!! Majoritatea licențelor expiră, treptat, până la sfârșitul acestui an/începutul anului viitor !!!” a anunțat Primarul Dragomir Viorel Marian.