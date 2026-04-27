Confederația Națională Patronală UGIR-1903: Salvați România de falșii salvatori!

​Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizație patronală din Europa continentală, constată, cu îngrijorare, că actuala formulă de gurvernare duce economia României spre dezastru. Nu este o părere personală a unor membri UGIR-1903, ci este realitatea demonstrabilă prin rezultatele dezastruoase ale guvernului condus de Ilie Bolojan.

Constatăm, cu stupefacție, că după o perioadă mai lungă de un an s-au înregistrat rezultate negative pe toate planurile și în toate domeniile de activitate, în urma așa-zisei reforme bugetare a actualului premier al României, dar se susține continuitatea aceluiași premier care a dus țara spre dezastru.

​Este inadmisibil să se susțină același program de guvernare în mod vădit eronat, prin reducerea echipei de guvrenare la un grup minoritar în Parlamentul României, format din persoane care se pretind salvatorii României – membri ai Uniunii Salvați România (USR) – care au demonstrat că până în prezent au reușit doar să creeze probleme, nicidecum să le rezolve pe cele pentru care au fost numiți în funcții.

​Refuzăm să susținem un guvern minoritar format din persoane care nu au reușit să obțină nici măcar 10% din voturile românilor!

​Refuzăm să susținem un guvern minoritar format din persoane care până acum au demonstrat că nu pot rezolva niciun fel de problemă a României, în orice funcție au ocupat!

​Refuzăm să susținem un guvern minoritar care apelează la campanii de PR pentru a câștiga simpatia populației, fără să vină cu un pachet de măsuri concrete pentru scoaterea României din criză!

​Refuzăm să susținem un guvern minoritar care pretinde – în campania de PR absolut deșănțată – că Ilie Bolojan ar fi adus beneficii economiei României, pentru că a înlăturat un model economic nociv, bazat pe consum!

​Este inadmisibil ca întră-o țară ca România, în care Produsul Intern Brut se bazează pe consum, să existe voci care laudă măsurile dezastruoase ale guvernului Bolojan, pentru rezultatele care au dus la reducerea consumului – și cum? Prin sărăcirea populației! Prin scăderea puterii de cumpărare! Prin scăderea nivelului de trai! Prin afectarea mediului economic, prin măsuri care duc firmele către faliment și lasă statului în grijă sute de mii de șomeri!

​Este iadmisibil ca după astfel de rezultate să mai considere cineva că premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână în funcție și să conducă un nou executiv, fie și interimar, format doar din persoane care nu au demonstrat nimic bun, în funcțiile pe care le-au deținut și nici nu au fost alese, cu un număr relevant de voturi, oriunde au candidat!

​Nu putem accepta amenințarea cu retrogradarea României la „junk” pentru care se susțină o așa-zisă stabilitate politică, apelându-se la un astfel de compromis – menținerea unui guvern condus de același premier care a dus România în prag de colaps economic – pentru că retrogradarea oricum urmează și acest lucru este cunoscut de orice analist economic. La fel de bine este cunoscut faptul că adevărata problemă nu este retrogradarea ratingului de țară la „junk”, ci exact incapacitatea ulterioară retrogradării de a ne mai ridica din prăpastia în care ne aruncă în continuare guvernul condus de Ilie Bolojan, continuând același program de guvernare care s-a dovedit un dezastru!

​ România are nevoie de un alt program de guvernare! România are nevoie de un alt guvern și de un alt premier, cu o viziune diametral opusă față de cea a actualului prim-ministru. România are nevoie de o altă coaliție de guvernare, dacă polițicienii din această țară mai doresc să construiască ceva!

​Prin vânzarea activelor statului nu se redresează economia. Dacă nevoia actualului premier este doar aceea de a vinde tot ce a mai rămas în România, atât clasa politică din această țară, cât și mediul de afaceri ar trebui să se opună unei astfel de inițiative. S-a demonstrat, prin calcule economice clare, că toate domeniile în care statul a deținut acțiuni și le-a cedat au adus prejudicii și nu beneficii României. Nu este soluția salvatoare vânzarea a tot ceea ce a mai rămas!

​În aceste condiții, UGIR-1903 se alătură demersurilor federațiilor sindicale care se opun ferm actualei formule de guvernare ! Marți, 28 aprilie, vor protesta, în fața Guvernului, membrii confederației sindicale Meridian, iar UGIR-1903 susține demersul sindical și pe angajații nemulțumiți de măsurile guvernului Bolojan, care vor manifesta în Piața Victoriei, cu o listă foarte lungă de revendicări, în aproape toate domeniile de activitate din țară.

​UGIR-1903 susține și protestul cadrelor didactice care vor ieși în stradă miercuri, 29 aprilie, în fața Ministerului Educației, pentru a-și cere drepturile salariale negociate în trecut și acceptate de guvernele anterioare, dar total ignorate de actualul executiv.

​UGIR-1903 susține și protestul angajaților de la Șantierul Naval Damen Mangalia, falimentat de actualul guvern! Aceiași miniștri USR care au promis redresarea șantierului, dar l-au dus direct spre faliment sunt numiți acum în noi funcții, în sectoare foarte importante ale economiei, pe care le vor duce tot către faliment – ceea ce este inadmisibil!

​Sindicatele au făcut liste cu rezultatele actualei guvernări a dezastrului. Protestatarii care vor fi prezenți pe 28 aprilie în Piața Victoriei arată de ce măsurile luate de Guvernul Bolojan în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromânești și antiumane, pentru că au dus la agravarea crizei economico-financiare și la distrugerea oricărei speranțe de viitor pentru societatea românească:

− Au crescut absurd costurile vieții; puterea de cumpărare a populației s-a prăbușit;

− Au crescut în mod nejustificat taxele, impozitele, accizele și TVA;

− A crescut enorm prețul combustibililor, arătând incapacitatea Guvernului de a gestiona o situație de criză care afectează pe toată lumea;

− S-a ajuns la concedieri abuzive, desființarea a zeci de mii de locurilor de muncă, din cauza incompetenței Guvernului și a intereselor partidelor de a-și proteja camarilele;â

− Pseudo-reorganizarea companiilor de stat nu se face în interes național. Externalizarea și destructurarea unor domenii strategice (industria energetică, transporturile, apărarea și ordinea publică, etc) folosește doar concurenței externe;

− Se forțează cedarea în continuare a resurselor naturale către marii asasini economici interni și internaționali (bogățiile subsolului, solurile fertile, apele, pădurile, patrimoniul genetic vegetal și animal);

− Învățământul și cercetarea sunt condamnate la sărăcie;

− Sistemul de sănătate este tot mai fragil;

− Pensiile civile și militare nu au fost indexate, încălcându-se legislația în vigoare. Indexarea este prevăzută la art. 84 din Legea 360/2023 anulată, art. 28.1) lit. l.;

− A fost eliminată posibilitatea de coasigurare a sănătății, afectând milioane de familii;

− Capacitatea de apărare a României este supusă unui stres puternic din motive sociale și economice.”

​UGIR-1903 susține toate demersurile sindicatelor care protestează împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, inclusiv propunerea lansată de Blocul Național Sindical (BNS), la întâlnirea cu reprezentanți ai PSD - ca procesul de negociere pentru formarea unei noi coaliții să conducă și la elaborarea unui nou program de guvernare, deoarece este evident că actualul program nu a adus niciun beneficiu economiei, cu excepția reducerii deficitului bugetar cu 0,8%, dar pe termen scurt.

​Susținem propunerea BNS de definire a unor priorități clare în noul program de guvernare : energia (electricitate, gaze naturale, sector petrolier); agricultura și industria alimentară, inclusivproducția de îngrășăminte; industria de apărare - transformarea programului SAFE într-un set de programe industriale transparente, care să genereze investiții, locuri de muncă de calitate și venituri bugetare pentru returnarea împrumutului de 16,8 miliarde euro; operaționalizarea schemelor de ajutor de stat aprobate anterior, pentru a facilita accesul mediului privat și crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele disponibilizate recent.

​ Așa cum au arătat și sindicatele, toate rezultatele guvernului condus de Ilie Bolojan sunt dezastruoase și efectele devastatoare asupra economiei României se resimt deja, ceea ce arată că această formulă de guvernare nu poate continua!