ISU Cluj a anunțat că pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca acționează pe strada Tineretului din Sânnicoară, unde incendiul se manifestă atât la o vopsitorie auto, cât și la o casă.

„Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Tineretului din localitatea Sânnicoară, comuna Apahida. Din primele date, incendiul se manifestă la o vopsitorie şi la o casă”, a transmis ISU Cluj.

Intervenție pe 300 de metri pătrați, fără persoane rănite

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Potrivit pompierilor, incendiul afectează o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați și a fost localizat.

Echipajele au evacuat mai multe butelii din interiorul clădirilor pentru a preveni explozii.

„Până acum nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.