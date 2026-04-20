Potrivit informațiilor transmise de ISU Hunedoara, incendiul s-a manifestat violent, cuprinzând rapid întregul autovehicul până la sosirea echipajelor de intervenție.

Camion cu fructe, în flăcări

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD, pentru acordarea primului ajutor.

Șoferul camionului a reușit să se autoevacueze înainte ca flăcările să se extindă, evitând astfel o tragedie. Cu toate acestea, bărbatul a suferit un atac de panică în urma incidentului și a fost preluat de paramedici pentru îngrijiri medicale la fața locului.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de amploarea incendiului, care se manifesta generalizat la nivelul întregului vehicul. Din cauza situației, traficul rutier a fost restricționat pe ambele benzi de circulație, generând blocaje în zonă.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele izbucnirii incendiului, însă astfel de incidente pot fi provocate de defecțiuni tehnice sau de supraîncălzirea unor componente ale camionului.