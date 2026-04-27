Nicușor Dan evită susținerea explicită a lui Bolojan: „Există o poziție cumva ireconciliabilă între două părți”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a declarat că tensiunile dintre partidele politice sunt în creștere, în urma unor discuții purtate în ultimele luni cu reprezentanți ai UDMR și USR, subliniind că situația actuală este dificil de conciliat.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR, USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care există o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. Dincolo de asta, prin faptul că inclusiv ședința de la 10:00 are loc în mod civilizat, vreau să le spun românilor să aibă încredere că mergem mai departe în direcția bună. Bineînțeles, depinde tot timpul din ce parte te uiți (n.r. referitor la reproșurile că președintele este PSD-ist). Dacă te uiți din partea PSD-ului, sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă.”, a declarat Nicușor Dan la un post de radio.

Întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier, președintele a ocolit un răspuns clar, afirmând că o declarație explicită de susținere ar fi „neconstituțională” în contextul actual.

Advertising

Advertising

Ar fi fost neconstituțional (n.r. să spună că îl susține pe Ilie Bolojan), așa cred eu.”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă este pe masă și varianta unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru moment, așa cum am spus de mai multe ori, nu sunt în ipostaza constituțională de a acționa. Ce pot să fac este să dialoghez cu toată lumea, să încerc să reglez diferite lucruri în felul ăsta. Pentru moment există un premier, în momentul în care, dacă se va întâmpla și dacă va veni discuția despre un nou premier, atunci o să mai discutăm, dar până în momentul ăsta aici suntem.”

Întrebat ce face bine și ce nu face bine premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: „Nu, stați o secundă, domnul Bolojan este o persoană foarte serioasă, nu am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze foarte mult. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț. Inclusiv pe activitate, dacă m-aș pronunța, m-aș pronunța într-o parte sau alta a celor două părți. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru domnul prim-ministru.”



