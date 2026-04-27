Manifestul pistolarului care a încercat să îl împuște pe Donald Trump. Președintele SUA l-a catalogat drept „anticreștin”

Sursă: New York Post

Noi detalii au ieșit la iveală după atacul armat produs la Cina Corespondenților de la Casa Albă, eveniment desfășurat la Hotelul Hilton din Washington DC. Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, suspectul reținut de autoritățile americane, și-a explicat gestul într-un manifest trimis apropiaților înainte de incident, text pe care președintele Donald Trump l-a descris drept „anticreștin”.

Înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite, Allen a încercat să pătrundă în zona oficială a hotelului unde avea loc dineul. În mesajul transmis înainte de atac, acesta a detaliat motivele pentru care a spus că a decis să recurgă la violență împotriva unor oficiali ai administrației Trump.

Mesajul trimis înainte de atac: acuzații grave și justificarea gestului

În emailul expediat înainte de incident, Cole Allen a formulat acuzații extrem de dure la adresa liderilor politici pe care îi considera responsabili pentru acțiunile administrației.

„Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii. Ceea ce fac reprezentanții mei se reflectă și asupra mea și nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi mânjească mâinile cu crimele sale", a scris Cole Allen în textul publicat de New York Post.

După această declarație, atacatorul a continuat să enumere exemple de persoane care, în opinia sa, ar fi avut de suferit din cauza deciziilor administrației Trump. În același context, el a explicat de ce consideră că nu se aplică principiul creștin al iertării atunci când alte persoane sunt victime.

„Să întorci obrazul când altcineva este oprimat nu este o atitudine creștinească; este complicitate la crimele opresorului", a continuat atacatorul.

În același mesaj, Allen a precizat că nu intenționa să vizeze agenții Serviciului Secret, polițiștii Capitolului, trupele Gărzii Naționale sau angajații hotelului, decât în situația în care acest lucru ar fi devenit „absolut necesar”.

Ton direct și ironic: „S-ar putea să fi surprins mulți oameni astăzi”

Pe tot parcursul emailului, tonul folosit de Allen a fost unul direct, uneori chiar ironic.

„Salutare tuturor!” a scris Allen. „Deci s-ar putea să fi surprins mulți oameni astăzi.”

În același mesaj, acesta și-a cerut scuze părinților pentru explicația oferită anterior.

„Îmi cer scuze părinților mei pentru că am spus că am un interviu fără să specific că era pentru ‘Most Wanted’”, a scris el.

De asemenea, Allen le-a transmis scuze și colegilor, precum și studenților, după ce le spusese că se confruntă cu o urgență personală. El a menționat că, până la momentul în care cineva avea să citească emailul, era posibil să aibă nevoie de îngrijiri medicale de urgență, referindu-se la eventualele răni drept „statut auto-provocat”.

Țintele vizate și excepția menționată în manifest

În text, Allen a explicat că intenționa să atace oficiali ai administrației, pe care îi avea „prioritizați de la cei mai înalți în rang la cei mai de jos”.

Dar „nu îl include pe domnul Patel”, a spus el, făcând referire la directorul FBI care a fost de asemenea prezent la dineul de sâmbătă.

Tot în email, suspectul a revenit asupra ideii că nu va deschide focul asupra forțelor de ordine decât dacă situația o va impune.

„Sper că poartă veste antiglonț”, a scris el.

Ulterior, autoritățile au confirmat că un agent al Serviciului Secret care a fost împușcat purta vestă antiglonț și a fost externat din spital duminică.

Allen a scris: „Pentru a minimiza victimele, voi folosi și alice în loc de gloanțe (penetrare mai mică prin pereți)”.

„Răspunsuri” la obiecții ipotetice formulate chiar de el

Manifestul a inclus și o serie de obiecții ipotetice, formulate chiar de Allen, la care acesta a oferit propriile „replici”.

„Ca persoană pe jumătate de culoare, pe jumătate albă, nu ar trebui să fii tu cel care face asta”, a scris el ca o obiecție ipotetică la realizarea atacului. „Replica: Nu văd pe nimeni altcineva care să preia responsabilitatea.”

O altă obiecție invocată de el a vizat credința creștină și ideea de a întoarce și celălalt obraz.

„Replica”, a scris el. „Întoarcerea celuilalt obraz este pentru atunci când tu însuți ești oprimat.”

După această frază, Allen a continuat cu mai multe exemple ipotetice privind persoane care ar fi trecut prin situații dificile, punând vina, în anumite cazuri, pe administrația americană.

„Nu mă aștept la iertare, dar dacă aș fi putut vedea orice altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o”, a spus el, făcând referire la dineu.

Critici la adresa securității de la hotel

În partea finală a mesajului, suspectul a lansat și critici la adresa măsurilor de securitate de la Washington Hilton.

„PS”, a continuat el, „Ok, acum că am terminat cu toate lucrurile sentimentale, ce naiba face Serviciul Secret? … Nicio securitate al naibii. Nici la transport. Nici în hotel. Nici la eveniment.”

Allen a susținut că, dacă ar fi fost un agent iranian, ar fi putut introduce fără dificultate o mitralieră, pe care a numit-o „Ma Deuce”, fără ca cineva să observe.

Pentru că Washington Hilton a rămas un hotel funcțional, cu numeroase spații publice deschise în timpul dineului, doar zonele în care avea loc efectiv evenimentul au fost securizate de Serviciul Secret, nu întreaga clădire.

În urma atacului, un singur agent al Serviciului Secret a fost împușcat, însă a supraviețuit datorită vestei antiglonț.

Reacția lui Donald Trump după incident

După apariția detaliilor din manifest, Donald Trump a avut o reacție dură.

„Atunci când îi citești manifestul, el detestă creștinii, asta nu ridică nicio îndoială", a declarat Trump într-o intervenție telefonică la Fox News, înainte de publicarea mesajului lui Cole Allen.

După incident, președintele SUA a afirmat și că un astfel de atac nu ar fi fost posibil în „Sala de Bal Militară Secretă” de la Casa Albă, proiect pe care dorește să îl construiască în valoare de 400 de milioane de dolari pe terenul unde a fost deja demolată Aripa de Est a reședinței din Washington DC.

Lucrările pentru acest proiect, intens criticat de mulți americani, au fost suspendate de Curtea Supremă.