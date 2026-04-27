A încasat banii pentru casă și i-a pierdut la păcănele: decizia surprinzătoare a judecătorilor în cazul constructorului din Bihor

Sursă: realitatea.net

Un constructor din Biharia care a pierdut la păcănele banii primiți pentru ridicarea unei case a scăpat de acuzațiile de înșelăciune, după ce Curtea de Apel a considerat că fapta nu a fost comisă cu intenția de a păgubi clientul.

Bărbatul fusese trimis în judecată după ce, în urmă cu cinci ani, a încasat de la un client 18.000 de euro și peste 26.000 de lei, promițând că îi va construi o locuință în valoare de 25.000 de euro. În realitate, lucrările nu au avansat aproape deloc, fiind realizată doar o săpătură pentru fundație.

În fața instanței, constructorul a recunoscut că a pierdut banii la jocuri de noroc. Judecătoria Oradea l-a condamnat inițial la un an și trei luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să plătească despăgubiri de 320.648 lei, precum și 17.500 de lei cheltuieli de judecată.

Situația s-a schimbat însă radical la Curtea de Apel, unde judecătorii au apreciat că este vorba despre un litigiu civil, nu penal. Potrivit motivării, nu s-a putut demonstra intenția de a înșela, iar lipsa antecedentelor și contextul scumpirilor din domeniul construcțiilor au fost luate în calcul. Instanța a considerat că banii au fost „gestionați defectuos”, nu însușiți cu rea-credință.

Mai mult, Curtea de Apel a lăsat nesoluționată acțiunea civilă, ceea ce înseamnă că păgubitul trebuie să se adreseze din nou instanței pentru a încerca să-și recupereze prejudiciul.