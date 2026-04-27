Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului

27 apr. 2026, 10:22
Actualizat: 27 apr. 2026, 10:22
Radu Oprea, secretarul general al Guvernului

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului

Ștefan-Radu Oprea și-a depus demisia din funcția de secretar general al Guvernului, astăzi, 27 aprilie 2026, potrivit unui anunț oficial.

În urma acestei decizii, prim-ministrul Ilie Bolojan a semnat numirea domnului Dan Reșitnec în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Până în prezent, acesta a ocupat funcția de secretar general adjunct.

Decizia premierului asigură continuitatea activității la nivelul Secretariatului General al Guvernului, instituție-cheie în coordonarea administrativă a Executivului.

Citește și:

Mai multe articole despre

