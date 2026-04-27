O companie importantă de piese auto dintr-un județ va renunța la 500 de angajați

Sursă: Realitatea PLUS

Val de concedieri! O fabrică de piese auto din Bistrița se pregătește să dea afară 500 de angajați. Totul după ce, la începutul anului, compania a mai renunțat la 250 de oameni.

Concedieri masive lovesc județul Bistrița-Năsăud. O importantă fabrică de piese auto a anunțat disponibilizarea a 500 de angajați, după ce la începutul anului renunțase la alți 250. O parte dintre salariați au primit deja preavizele, iar din luna iunie vor intra oficial în șomaj. Pentru sute de familii, vestea înseamnă incertitudine și teamă pentru ziua de mâine.

Compania, care avea aproximativ 1.200 de angajați și două puncte de lucru, invocă probleme financiare grave. Situația nu este una singulară. O altă firmă din județ, din domeniul jocurilor de noroc, pregătește concedierea a 40 de oameni.

Semnalele de alarmă vin și la nivel național. Rata șomajului a urcat la 6,1%, ceea ce înseamnă jumătate de milion de români fără loc de muncă. În primele 3 luni ale anului, 40.000 de persoane și-au pierdut slujbele. România intră într-o perioadă economică tot mai tensionată.

