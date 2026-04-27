Viorel Cataramă: PSD și AUR trebuie să depună o moțiune de cenzură comună - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

"În momentul în care te legi cu lanțuri de putere mi se pare o greșeală", este de părere omul de afaceri Viorel Cataramă. În exclusivitate la Realitatea PLUS. Totul vine după ce AUR a depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului iar Ilie Bolojan ține cu dinții de scaunul de premier după ce a îngenuncheat românii cu scumpiri și măriri de taxe.

"Această grupare neomarxistă socialistă „mușcă” și este extrem de activă într-o anumită parte a societății, care nu depășește 20%. Dar și 20% reprezintă un procent important; este vorba de USR + PNL, care în sondaje au împreună 20%. Restul de 80% spun că țara merge într-o direcție greșită.

În acest moment, a te lega cu lanțuri de putere pentru că numai tu poți să rezolvi problemele României mi se pare o greșeală; nu poți să le rezolvi singur, pentru că Parlamentul are și el un rol.

Aș face și un pariu că săptămâna viitoare se depune o moțiune de cenzură, ori de către AUR, ori de către PSD, ori de către ambele partide. După mine, ar trebui să o depună ambele partide, pentru că ambele partide nu îl mai doresc, din motive diferite, pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului.

PSD și AUR nu întrunesc numărul de voturi necesare," a afirmat Viorel Cataramă, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.