Oamenii își instalează panouri fotovoltaice pe fondul adâncirii crizei petrolului

Sursă: Realitatea PLUS

Criza petrolului din Orientul Mijlociu i-a determinat pe români să apeleze la panouri fotovoltaice. Fenomenul a luat amploare nu doar în țara noastră. În toată Europa, tot mai mulți oameni au început să-și instaleze sisteme fotovoltaice.

De la începutul anului și până în momentul de față, piața prosumatorilor a crescut cu peste 300.000 de utilizatori.

Specialiștii spun că oamenii recurg la această soluție în primul rând de teama războiului și a crizei, iar în momentul de față ar fi cea mai la îndemână soluție pentru a produce energie electrică.

Popularitatea fotovoltaicelor s-a întins și în cadrul Uniunii Europene, iar specialiștii în fotovoltaice spun că cel puțin anul acesta, în România, vor apărea mulți prosumatori.

Deocamdată, criza din Golf scumpește energia, iar românii caută această soluție alternativă, care se află la îndemâna tuturor, dar care are niște costuri destul de ridicate.



