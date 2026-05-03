Copil dispărut, găsit mort într-o baltă, în Vrancea: micuțul avea doar 4 ani

Sursă: Realitatea.Net

Băiatul de 4 ani și jumătate, din localitatea vrânceană Suraia, a fost găsit fără viață într-o baltă, la scurt timp după ce a fost dat dispărut de familie. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, sesizarea a fost făcută în jurul orei 15:25 chiar de către mama minorului, care a anunţat că băiatul a plecat de la o locuinţă din comună, unde se afla în vizită, într-o direcţie necunoscută şi nu a mai putut fi găsit.



În urma apelului, au fost mobilizate de urgenţă efective mărite de poliţişti, jandarmi şi pompieri, sprijinite de autorităţi locale şi voluntari, care au desfăşurat căutări în zonă.



Copilul a fost descoperit după aproximativ o oră într-o baltă neamenajată, situată la o distanţă de circa 1–1,5 kilometri de locul dispariţiei. Acesta a fost scos imediat din apă, iar până la sosirea echipajului medical au fost aplicate manevre de prim-ajutor.



Echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea sosit la faţa locului a constatat decesul minorului.



Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vrancea, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.



Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările în acest caz.