Antonio Guterres, mesaj de forță de Ziua Mondială a Libertăţii Presei: Toate libertățile depind de libertatea presei

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a subliniat importanța crucială a libertății presei într-un mesaj publicat duminică, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată anual pe 3 mai. „Toate libertăţile depind de libertatea presei. Fără aceasta, nu pot exista drepturile omului, dezvoltarea durabilă şi pacea”, a afirmat Guterres într-o postare pe Facebook, citat de Agerpres.

Șeful ONU a atras atenția asupra riscurilor majore cu care se confruntă jurnaliștii din întreaga lume, menționând cenzura, supravegherea, hărțuirea juridică și chiar violența mortală. El a făcut apel la intensificarea eforturilor pentru protejarea lucrătorilor din mass-media și pentru crearea unui mediu în care adevărul și cei care îl transmit să fie în siguranță.

Ziua Mondială a Libertății Presei are rolul de a evidenția importanța unei prese libere și independente și de a atrage atenția asupra amenințărilor la adresa jurnaliștilor la nivel global.