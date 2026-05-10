O deputată din partidul lui Peter Magyar a depus jurământul în limba română. Moment rar în parlamentul de la Budapesta - VIDEO
Un gest rar a atras atenția în legislativul de la Budapesta, unde o deputată din formațiunea Tisza a ales să depună jurământul în limba română, în cadrul ședinței inaugurale a noului Parlament.
Este vorba despre Gurzó Mária, aleasă pe listele partidului condus de Peter Magyar, formațiune care a câștigat alegerile din aprilie.
Jurământ în limba română în plenul Parlamentului
În timpul ceremoniei oficiale, deputații au avut posibilitatea de a depune jurământul și în limbile minorităților naționale. În acest context, Gurzó Mária a ales să rostească jurământul în limba română, un gest considerat neobișnuit în Parlamentul de la Budapesta.
Pe lângă română, procedura a permis și utilizarea limbilor lovari, beás și croată.
Originară din zona de graniță și medic stomatolog de profesie
Gurzó Mária provine din localitatea Méhkerék, aflată în apropierea graniței româno-ungare. Este medic stomatolog și a intrat în Parlament pe lista formațiunii conduse de Peter Magyar, scrie Kronika.
Ea este totodată reprezentantă a comunității române din Ungaria și a fost implicată în structurile Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria.
Potrivit datelor prezentate oficial, aceasta este medic stomatolog specialist, cu dublă specializare, inspector medical și fost reprezentant al Camerei Medicilor din Ungaria. A absolvit liceul românesc din Gyula, iar ulterior Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în 1994.
Profil profesional și mesaj politic
În prezentarea oficială a formațiunii politice se arată că activitatea sa profesională a fost definită de implicare în domeniul medical și de orientare către serviciul public.
„Profesia sa a fost mereu definită de spiritul de serviciu și de devotamentul față de oameni. Pentru ea, schimbarea de regim nu este doar un obiectiv politic, ci o obligație morală: oprirea corupției, restabilirea statului de drept, reconstruirea sistemului sanitar și orientarea Ungariei spre Europa”, se arată în prezentarea oficială a formațiunii.
Tensiuni politice la nivelul noii conduceri
În aceeași ședință parlamentară, Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei și a lansat un atac direct la adresa președintelui Tamas Sulyok.
La scurt timp după preluarea mandatului, noul premier a cerut demisia șefului statului, acuzând lipsa de reacție față de greșelile fostului guvern.
„Este timpul să plece cu o anumită demnitate, cât mai este posibil”, a afirmat Peter Magyar, stabilind și un termen până la 31 mai pentru o eventuală demisie.
Declarațiile marchează prima confruntare politică majoră dintre noul guvern și președinția Ungariei, în timp ce premierul a anunțat și intenția de a investiga posibile nereguli din trecut, inclusiv legate de gestionarea bunurilor publice și presupuse abuzuri electorale.
