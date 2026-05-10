Proaspăt „înscăunat”, Peter Magyar îi cere demisia președintelui țării: „Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”

Sursă: realitatea.net

Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a lansat un atac politic direct la scurt timp după învestirea sa, cerând demisia președintelui țării, Tamas Sulyok. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în primul său discurs oficial susținut în fața parlamentarilor.

Apel direct la demisie și termen limită

În cadrul intervenției sale, noul premier i-a transmis președintelui un mesaj tranșant, acuzându-l că nu ar fi reacționat ferm în fața problemelor politice din ultimii ani.

„Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”, i-a spus Peter Magyar lui Tamas Sulyok, stabilindu-i un termen până la 31 mai pentru a demisiona.

Critici privind rolul instituției prezidențiale

Premierul a susținut că actualul șef al statului nu ar fi reușit să apere statul de drept și categoriile vulnerabile în perioada guvernării anterioare conduse de Viktor Orbán.

„În niciun caz nu ar putea reprezenta maghiarii în calitate de șef al statului”, a afirmat Peter Magyar.

El a continuat criticile, punând sub semnul întrebării capacitatea președintelui de a simboliza unitatea națională.

„După atâta lașitate, după ce ați închis ochii și ați mințit, cum ați putea să întruchipați unitatea acestei frumoase națiuni? Domnule președinte, e timpul să plecați, cu capul sus, cât puteți de mult”, a declarat noul premier, potrivit publicației Index.hu.

Mesaj despre mandatul său de premier

Imediat după învestire, Peter Magyar a transmis și un mesaj despre modul în care își va exercita funcția, afirmând că își asumă responsabilitatea guvernării într-un mod modest și orientat spre serviciul public.

„Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile și națiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare și o obligație morală”, a declarat acesta în fața parlamentarilor.