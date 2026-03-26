Tot mai multe țări europene încearcă să combată depopularea zonelor rurale, iar Spania vine în 2026 cu una dintre cele mai atractive inițiative. Statul iberic oferă sprijin financiar consistent celor care sunt dispuși să se mute în sate aproape abandonate, inclusiv cetățenilor din România.

Programul are un scop clar: revitalizarea comunităților rurale afectate de migrația masivă către marile orașe și readucerea vieții economice în zonele uitate.

Până la 15.000 de euro pentru relocare: cine poate beneficia

Una dintre cele mai cunoscute inițiative este programul „Live in Ambroz”, derulat în regiunea Extremadura. Acesta se adresează în special nomazilor digitali și persoanelor care pot lucra de la distanță, scrie Click.ro

Cei acceptați în program pot primi granturi de până la 15.000 de euro, cu condiția să locuiască în zonă pentru o perioadă minimă de doi ani.

Pe lângă sprijinul financiar, zona oferă și alte avantaje importante:

costuri de trai mai reduse comparativ cu marile orașe spaniole

chirii accesibile (aproximativ 600–700 € pentru locuințe spațioase)

un climat plăcut, cu multe zile însorite pe an

un stil de viață liniștit, departe de aglomerație

Inițiativa a devenit virală și în mediul online, unde este prezentată drept o oportunitate pentru cei care își doresc o schimbare radicală de stil de viață.

De ce oferă Spania bani pentru mutare

Fenomenul depopulării rurale nu este nou în Spania. Generațiile tinere au migrat în ultimii ani către orașe în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite, lăsând în urmă comunități îmbătrânite și localități aproape goale.

Prin astfel de programe, autoritățile încearcă să:

atragă forță de muncă tânără

stimuleze economia locală

mențină serviciile de bază (școli, magazine, transport)

valorifice infrastructura deja existentă

Nu doar Spania: și alte țări oferă bani pentru relocare

Tendința nu este singulară în Europa. Mai multe state au lansat programe similare pentru a atrage noi locuitori în zonele slab populate.