Potrivit informării transmise astăzi de Apele Române, incidentul a fost notificat în jurul orei 10:15 de autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman. Specialiștii au constatat prezența unor irizații la suprafața apei, însă nu și o peliculă continuă de produs poluant.
„Fenomenul este localizat în proximitatea barjei implicate”, au precizat reprezentanții instituției, într-o postare pe Facebook.
Alimentarea cu apă a orașului, oprită preventiv
Operatorul regional APA SERV Teleorman a decis oprirea alimentării cu apă a municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de captare este fluviul Dunărea. Măsura este una preventivă, până la clarificarea situației și eliminarea oricărui risc pentru populație.
Echipele Apelor Române intervin în teren
O echipă de intervenție formată din 7–8 specialiști ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman se află la fața locului. Aceștia sunt dotați cu autocamion, materiale spill‑sorb, baraje și lavete absorbante, pentru a limita eventualele scurgeri de poluanți.
„Situația este în dinamică și este monitorizată permanent de specialiștii Apelor Române, în colaborare cu autoritățile competente”, mai transmit reprezentanții Apele Române.