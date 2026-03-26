A murit Çetin Güler, figură emblematică a fotbalului turc

Çetin Güler s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani, lăsând în urmă o moștenire importantă în fotbalul turc. Anunțul oficial a fost făcut de Federația de Fotbal din Turcia, care a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe.

Fost atacant în perioada de activitate, Güler și-a început cariera la Fenerbahçe, evoluând ulterior pentru mai multe echipe importante din Turcia.

Carieră impresionantă ca antrenor

După retragerea din activitatea de jucător, Çetin Güler a făcut pasul către antrenorat, unde a avut un impact semnificativ. A fost selecționer al naționalei de tineret și antrenor secund al primei reprezentative a Turciei în perioada 1974-1975.

De-a lungul carierei, a colaborat și cu cluburi importante, inclusiv Galatasaray, dar și cu formații precum Kocaelispor, Adana Demirspor sau Giresunspor, unde a ocupat funcția de antrenor principal.

În anii ’90, Güler a revenit în cadrul Federației, unde a avut un rol esențial în formarea noilor generații de antrenori. A ocupat funcții importante în departamentele dedicate educației și drepturilor tehnicienilor, contribuind la profesionalizarea acestui domeniu în Turcia.

Mesajul Federației și detalii despre înmormântare

Reprezentanții Federației de Fotbal din Turcia au transmis că dispariția lui Çetin Güler reprezintă o pierdere uriașă pentru întreg sportul turc. Oficialii au evidențiat dedicarea și contribuția sa de-a lungul deceniilor.

Ceremonia de înmormântare urmează să aibă loc la Moscheea Hamidiye din Büyükada, iar ulterior acesta va fi înhumat în cimitirul Tepeköy din aceeași localitate.

Moartea lui Çetin Güler vine într-un moment încărcat emoțional pentru fotbalul din Turcia, înaintea unui meci important pe scena internațională.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci și lasă un gol greu de umplut într-un sport în care a activat cu pasiune și devotament timp de zeci de ani.