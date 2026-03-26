Decizia de oprire a apei, reevaluată în ultimul moment

Consiliul Județean Prahova a anunțat că intervențiile programate la Stația de Tratare Voila nu vor mai avea loc la data stabilită inițial. Decizia vine după discuții cu reprezentanții Exploatare Sistem Zonal Prahova, compania care anunțase sistarea apei pentru aproximativ 48 de ore, începând cu 31 martie 2026.

Autoritățile au considerat că măsura fusese comunicată unilateral și fără o coordonare adecvată, motiv pentru care s-a decis reprogramarea lucrărilor într-un mod care să reducă impactul asupra populației.

Nouă localități vizate, inclusiv un municipiu

Conform planului inițial, oprirea apei ar fi afectat mai multe localități importante, printre care Câmpina, dar și Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi, Florești și Moreni. În total, zeci de mii de consumatori, inclusiv agenți economici, ar fi rămas fără apă potabilă timp de două zile.

Nemulțumirile nu au întârziat să apară. Prefectul județului, Dan Nicodim, a acuzat compania ESZ că nu a informat în prealabil primăriile și celelalte instituții implicate, deși decizia urma să afecteze un număr mare de locuitori.

La rândul său, Consiliul Județean a subliniat necesitatea unei mai bune coordonări între operatorii din domeniu, pentru a evita situații similare în viitor.

Urmează noi discuții și stabilirea unui calendar

În perioada următoare, echipele tehnice ale Hidro Prahova S.A. și ale ESZ vor avea întâlniri de lucru pentru a stabili un nou plan de intervenții.

Scopul este realizarea lucrărilor într-un mod etapizat, astfel încât alimentarea cu apă să fie menținută în parametri funcționali, iar disconfortul pentru populație să fie minim.

Situația este cu atât mai delicată cu cât, în trecut, județele Prahova și Dâmbovița s-au confruntat cu probleme majore privind alimentarea cu apă potabilă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a indicat anterior compania ESZ printre entitățile responsabile pentru crizele care au afectat peste 100.000 de locuitori.

Amânarea lucrărilor oferă, pentru moment, un răgaz autorităților pentru a găsi soluții mai bine coordonate, însă problema infrastructurii rămâne una sensibilă pentru întreaga regiune.

