O decizie luată după ani de suferință

Noelia Castillo, o tânără din Barcelona, a decis să recurgă la eutanasie într-un centru de îngrijire asistată din Sant Pere de Ribes. Hotărârea sa vine după mai bine de un an și jumătate de procese și contestații în instanțele spaniole.

Cererea ei fusese aprobată încă din 2024 de autoritățile din Catalonia, însă procedura a fost amânată în repetate rânduri din cauza demersurilor legale inițiate de tatăl său, sprijinit de organizația Christian Lawyers.

În final, toate apelurile au fost respinse, inclusiv cele analizate de instanțe superioare din Spania, precum și o solicitare de ultim moment depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care nu a suspendat procedura.

Viața marcată de traume

Destinul tinerei a fost schimbat radical în 2022, când a fost victima unui viol în grup. La scurt timp după acel episod, într-un moment de disperare, a încercat să își ia viața, aruncându-se de la etajul unei clădiri.

Tentativa a lăsat-o paraplegică, dependentă de scaun rulant și confruntată zilnic cu dureri fizice severe și suferință psihică.

În interviurile acordate, Noelia a vorbit deschis despre starea sa: lipsa dorinței de a trăi, dificultățile de somn și durerile constante care i-au afectat profund calitatea vieții.

Conflict cu familia și lupta în instanță

Decizia de a apela la eutanasie a generat un conflict puternic în familie. Tatăl său a încercat să blocheze procedura în instanță, invocând dreptul la viață, însă tânăra a susținut că dorința ei nu a fost respectată.

Ea a declarat că suferința acumulată în ultimii ani nu poate fi comparată cu dorințele celor din jur și că alegerea îi aparține.

Ultimele dorințe ale tinerei

Într-un ultim interviu emoționant, Noelia a vorbit despre cum își dorește să fie ultimele sale momente: liniștite, demne și în acord cu propria imagine.

Tânăra a spus că vrea să fie îmbrăcată într-o rochie preferată și machiată, dorind să plece „frumoasă”, așa cum și-a imaginat mereu.

Eutanasia, un subiect sensibil în Europa

Spania se numără printre statele europene care au legalizat eutanasia, în urma unei legi adoptate în 2021, însă procedura este strict reglementată și implică evaluări medicale și juridice complexe.

Povestea sa rămâne una dintre cele mai emoționante și controversate din ultimii ani, stârnind reacții puternice în întreaga lume.