Potrivit specialistilor, astenia de primavara afecteaza mai mult femeile, al caror organism se adapteaza mai greu la noul mediu. Dar, astenia de primavara mai poate fi cauzata si de schimbarile hormonale care se petrec sau din cauza lipsei vitaminelor si mineralelor esentiale.

Alte simptome ale asteniei de primavara includ:

– tristete inexplicabila

– stari de nervozitate

– lipsa poftei de mancare

– tensiune arteriala scazuta

– dureri de cap

– apatie

– dureri musculare.

Chiar daca, de regula, astenia de primavara dispare de la sine in cateva saptamani, atunci cand organismul se adapteaza la noile conditii de mediu, exista mai multe remedii care pot fi de folos in cazul asteniei.

Cel mai bun plan ca sa o tii sub controlul este dieta, bazata pe alimente bogate in vitaminele C si E, magneziu, fier si calciu.

Legumele, fructele, nucile, migdalele, pestele, fructele de mare, lactatele sunt numai bune pentru a conferi organismului elementele nutritionale si minerale de care are nevoie. De asemenea, hidratarea este esentiala, pentru a stimula vitalitatea si a reduce hormonii stresului.

La fel de importanta este si buna dispozitie. Implica-te in tot ceea ce-ti face placere, de la citit, la plimbari prin parc, sport sau alte hobby-uri.

Triptofanul este un aminoacid precursor al serotoninei, hormonul care da starea de bine. Sunt multe alimente bogate in triptofan, dar cele mai cunoscute si la indemana oricui sunt: ouale, produsele lactate, pestele, legumele, nucile, cerealele integrale, avocado si fructele precum ananasul, capsunele, papaya, mango, portocalele, grapefruit-ul si strugurii.

Vitamina B este esentiala in combaterea oboselii. Poti consuma banane, legume si cereale integrale.

Hidratarea te ajuta sa iti pastrezi vitalitatea si sa te adaptezi mai bine schimbarilor de mediu. Consuma apa sau ceaiuri de ginseng, tei si floarea pasiunii. Ginsengul contribuie la revigorarea organismului, reduce nivelul de stres. Ceaiul de tei are proprietati calmante si ajuta la o odihna buna pe timpul noptii. Ceaiul de floarea pasiunii are aceleasi efecte daca este baut inainte de culcare.

Drojdia de bere contine multe vitamine si minerale care te ajuta sa-ti redobandesti vitalitatea. Adauga drojdie de bere in smoothie-uri, milkshake-uri, supe sau iaurt grecesc, potrivit sursei.