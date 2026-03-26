Rac

Pentru nativii din Rac, perioada Floriilor vine ca o eliberare după luni în care au simțit că lucrurile nu se leagă așa cum și-au dorit. Fie că este vorba despre viața de familie, relații sau planuri personale, acești nativi au trecut printr-o etapă de introspecție și chiar de vulnerabilitate.

De Florii, însă, se conturează o schimbare majoră. Racii pot primi o veste care ține de familie sau de o persoană dragă, o reconectare mult așteptată sau chiar o confirmare a unui vis pe care aproape îl abandonaseră.

Emoțiile vor fi copleșitoare, iar lacrimile nu vor întârzia să apară. De data aceasta, însă, nu vor fi lacrimi de tristețe, ci de ușurare și recunoștință.

Pești

Pentru Pești, Florii aduce un moment de împlinire profundă. Acești nativi, cunoscuți pentru sensibilitatea și intuiția lor, au simțit în ultima perioadă că sunt pe punctul de a ajunge la ceva important, dar fără certitudini clare.

Această sărbătoare le aduce exact acel moment de claritate. Poate fi vorba despre o reușită profesională, o veste legată de bani sau o evoluție pozitivă într-o relație importantă.

Pentru mulți Pești, această zi va însemna confirmarea că sunt pe drumul corect. Emoția va fi atât de puternică încât reacția naturală va fi una sinceră: lacrimi de fericire și sentimentul că, în sfârșit, lucrurile se aliniază.