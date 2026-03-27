Mucegai și infiltrații în spațiile folosite de polițiști

Reprezentanții sindicatului susțin că angajații sunt nevoiți să lucreze zilnic în condiții greu de suportat, în încăperi unde pereții sunt îmbibați de apă, iar umiditatea este extrem de ridicată. În unele cazuri, instalațiile electrice sunt afectate, prizele nemaifiind fixate corespunzător din cauza degradării pereților.

Sindicaliștii atrag atenția că expunerea constantă la astfel de condiții poate avea efecte grave asupra sănătății personalului, care ajunge să inhaleze aer încărcat cu mucegai.

„Mai rău decât pentru deținuți”

Potrivit Sindicatul Europol, situația este cu atât mai gravă cu cât spațiile destinate persoanelor private de libertate sunt atent monitorizate de instituții precum Avocatul Poporului, pentru a respecta standardele legale.

În schimb, zonele în care își desfășoară activitatea polițiștii ar fi fost neglijate în mod constant, fără investiții sau lucrări de modernizare, rămânând afectate de igrasie și finisaje învechite.

Probleme vechi, semnalate în repetate rânduri

Nu este pentru prima dată când sunt reclamate astfel de nereguli. În trecut, sindicaliștii au atras atenția și asupra infestării cu ploșnițe în aceleași spații, situație care ar fi dus chiar la cazuri în care angajați au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Aceștia susțin că, de luni de zile, polițiștii se confruntă cu lipsa unor condiții minime de igienă și cu probleme persistente care nu au fost remediate.

Sindicatul Europol solicită autorităților intervenții rapide pentru reabilitarea spațiilor destinate personalului, subliniind că actualele condiții nu sunt compatibile cu desfășurarea unei activități în siguranță.