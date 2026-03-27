De Ziua Mondială a Aderenței la Tratament, Societatea Română de Cardiologie transmite un mesaj clar: tratamentul și rutina zilnică trebuie să meargă împreună pentru a preveni complicațiile grave.

Seara, moment-cheie pentru sănătatea inimii

Sanjay Bhojraj, medic cardiolog intervenționist din Statele Unite, cu peste 20 de ani de experiență, explică faptul că organismul intră sau nu în „modul de recuperare” în funcție de alegerile făcute după ora 19.00. Bolile cardiovasculare se dezvoltă în timp, pe baza unor tipare repetate legate de tensiune arterială, inflamație, glicemie și somn. De aceea, medicul recomandă evitarea stimulilor care mențin corpul în „modul de stres” seara.

„Deciziile pe care le luăm seara determină dacă organismul se recuperează sau rămâne în alertă”, subliniază medicul.

Printre lucrurile de evitat seara se numără mesele târzii, stresul emoțional, expunerea la ecrane înainte de somn, sportul intens noaptea și consumul de alcool. Studiile arată că somnul perturbat și stresul de seară sunt asociate cu hipertensiune, inflamație și un risc cardiovascular mai mare.

Hipertensiunea arterială, o problemă majoră

În România, hipertensiunea arterială afectează 58% dintre adulții cu vârste între 30 și 79 de ani, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Cu toate acestea, doar aproximativ 33% dintre pacienți reușesc să își mențină tensiunea în limitele recomandate. Unul dintre motive este lipsa constanței în urmare tratamentului prescris de medic.

La nivel global, peste jumătate dintre pacienți nu respectă tratamentul, iar în unele regiuni procentul ajunge chiar la 80%. În Europa, situația este similară: doar o treime dintre pacienți reușesc să își controleze tensiunea arterială.

Hipertensiunea, o boală „tăcută”

Prof. univ. dr. Elisabeta Bădilă, vicepreședinta Societății Române de Cardiologie, atrage atenția că mulți pacienți renunță la tratament atunci când se simt bine. „Cea mai frecventă greșeală este întreruperea tratamentului atunci când pacientul se simte bine. Hipertensiunea este de cele mai multe ori o boală fără simptome. Faptul că vă simțiți bine nu înseamnă că tensiunea este controlată fără tratament”, explică medicul.

„Tratamentul nu este pentru cum ne simțim pe moment, ci pentru a preveni infarctul sau accidentul vascular cerebral”, subliniază prof. Bădilă.

Aderența la tratament face diferența

Medicii spun că aderența înseamnă consecvență zilnică, nu administrare ocazională.

„Aderența înseamnă să urmezi tratamentul zi de zi, la orele stabilite, să nu îl întrerupi fără acordul medicului și să mergi la controale regulate”, explică prof. Bădilă.

„Tratamentul nu este o opțiune de moment, ci o grijă constantă. Consecvența face diferența între un pacient protejat și unul expus complicațiilor”.

Studiile arată că pacienții care respectă tratamentul au un control mai bun al tensiunii și un risc mai mic de evenimente cardiovasculare.

Stilul de viață și tratamentul merg împreună

Specialiștii atrag atenția că medicația, fără un stil de viață echilibrat, nu este suficientă. Alimentația, somnul, activitatea fizică și reducerea stresului influențează direct sănătatea inimii.

„Obiceiurile zilnice sunt uneori la fel de importante ca tratamentul medicamentos”, spune prof. Bădilă.

Rutina de seară poate face diferența

Cardiologul Sanjay Bhojraj spune că evită câteva obiceiuri clare după ora 19.00: nu mănâncă târziu, evită conținutul TV stresant și discuțiile tensionate, limitează timpul petrecut în fața ecranelor, nu face sport intens noaptea, nu consumă alcool și reduce lumina artificială puternică. Aceste lucruri ajută organismul să iasă din „modul de stres” și să intre în faza de recuperare.

„O rutină zilnică transformă un efort conștient într-un automatism”, explică medicul.

Două reguli simple care îți pot salva viața

De Ziua Mondială a Aderenței la Tratament, Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că lipsa tratamentului corect crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și alte complicații grave.

Medicii rezumă recomandările în două principii:

Nu întrerupe tratamentul, chiar dacă te simți bine Protejează-ți serile pentru a-ți proteja inima

„Tratamentul nu este o povară, este o formă de protecție pentru viitorul dumneavoastră”, concluzionează prof. dr. Bădilă.