Polițiștii s-au deplasat la fața locului după ce au fost sesizați cu privire la deces. Cadavrul tânărului a fost examinat de medicul legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, iar concluziile exacte vor fi stabilite în urma expertizelor.

„La data de 27 martie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila s-au sesizat și s-au deplasat pe strada Plevnei, unde au identificat, într-un imobil, un tânăr, de 26 de ani, decedat. La fața locului s-a deplasat medicul legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Brăila, în vederea examinării cadavrului. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila”, a transmis IPJ Brăila.

Ipoteza consumului de substanțe interzise

Surse apropiate anchetei, citate de Agerpres, au precizat că există suspiciuni privind consumul de droguri, însă acest aspect urmează să fie confirmat sau infirmat de rezultatele medico-legale. Ancheta urmărește stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pentru a clarifica toate circumstanțele acestui caz.