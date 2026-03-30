Situație tensionată în localitatea Mircești, din județul Vrancea, unde râul Putna a ieșit din matcă, depășind cota de inundație cu 40 de centimetri, în timp ce echipele intervin pentru a limita efectele viiturii.

Măsurile de protecție instalate peste noapte

Reprezentanții Apelor Române au anunțat că, în cursul nopții, au fost montate mai multe linii de apărare provizorii pentru protejarea localității Mirceștii Vechi. Intervențiile au inclus:

- instalarea a 500 de metri liniari de panouri mobile din aluminiu;

- realizarea unui dig iepuresc format din 2.000 de saci de nisip.

Potrivit sursei citate, echipele Apele Române Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea acționează în teren cu utilaje și personal din formațiile Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești.

În această dimineață, intervenția a fost suplimentată cu încă 200 de metri liniari de panouri mobile, aduși de la Apele Române Prut–Bârlad, pentru consolidarea apărărilor provizorii, dacă situația o va impune.

Situația la acest moment și evoluția viiturii

Potrivit celor mai recente informații, la ora transmiterii acestei știri nu sunt înregistrate locuințe afectate, iar 20 de persoane s-au autoevacuat preventiv la rude. Vârful viiturii este în desfășurare până în jurul orei 12:00, mai spun cei de la Apele Române.

"Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță, fiind atenuată prin acumulările Hidroelectrica Călimănești și Movileni, care au preluat unda de viitură venită de pe râul Trotuș, cu un debit de aproximativ 700 mc/s\", mai transmite sursa citată.

Echipele Apelor Române continuă colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile competente pentru gestionarea situației și protejarea populației.

Autoritățile fac apel la locuitori să respecte recomandările transmise în zonă, având în vedere riscul în continuare ridicat de revărsări.