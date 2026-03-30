Evenimentul a oferit o fereastră rară spre interiorul regimului de la Phenian și a ridicat din nou semne de întrebare despre capacitățile militare reale ale Coreei de Nord.

Cărămizi sparte cu capul și topoare în abdomen, sub privirile amuzate ale lui Kim

Scena care a atras cele mai multe comentarii internaționale a fost aceea a soldaților camuflați care spărgeau panouri mari de beton direct cu capul, înainte de a se angaja într-o demonstrație de arte marțiale. Momentele au escaladat rapid: un soldat a luat o bâtă și a lovit cu putere un combatant aflat în plină luptă, rupând-o în două la impact, în timp ce lupta continua nestingherită. Într-un alt număr, mai mulți soldați țineau plăci de beton deasupra abdomenului unui coleg, în timp ce un altul le spărgea cu un baros. Participanții au fost loviți în abdomen cu lopeți, ciocane și topoare.

Mientras tanto en Corea del Norte 🇰🇵



March 29, 2026

Pe tot parcursul spectacolului, Kim Jong Un putea fi văzut așezat într-un scaun masiv, la birou, făcând remarci despre ce se petrecea în fața sa. Personalul militar în uniformă râdea la comentariile liderului, iar atmosfera părea desprinsă dintr-un alt univers față de gravitatea demonstrațiilor de forță desfășurate în arenă. Între numerele extravagante de rezistență la durere s-au intercalat și exerciții militare mai convenționale, în care trupele mărșăluiau sau executau mișcări de arte marțiale în sincron.

Finalul spectacolului: soldații sar în aer și fac poze cu liderul

La încheierea demonstrației, soldații s-au strâns în jurul lui Kim pentru a-i strânge mâna și a-și exprima aprecierea. Aceștia scandau, aplaudau și săreau în aer în timp ce își făceau o fotografie cu liderul suprem, un ritual al adorației obligatorii care a încheiat o zi cu totul ieșită din comun.

Testul motorului de rachetă: o evoluție strategică sau o exagerare?

Demonstrația militară a avut loc imediat după ce Kim a urmărit testarea unui motor cu combustibil solid destinat unor arme capabile să ajungă pe teritoriul Statelor Unite. Liderul nord-coreean a calificat testul drept o evoluție semnificativă care consolidează arsenalul militar strategic al țării sale. Forța de tracțiune maximă a motorului este de 2.500 kilonewtoni, în creștere față de aproximativ 1.970 kilonewtoni raportați într-un test similar efectuat în septembrie, conform agenției oficiale de știri Korean Central News Agency.

Rachetele cu combustibil solid prezintă avantaje tactice clare față de cele cu combustibil lichid: sunt mai ușor de transportat și de ascuns, nu necesită alimentare prealabilă lansării și sunt mai greu de detectat și interceptat. Testul s-a desfășurat în cadrul programului de înarmare pe cinci ani al Coreei de Nord, menit să modernizeze ceea ce Phenianul numește „mijloace de lovitură strategică", un termen care desemnează rachetele balistice cu capacitate nucleară și alte arme de distrugere în masă.

Kim a declarat că ultimul test al motorului a avut „o importanță deosebită pentru ridicarea puterii militare strategice a țării la cel mai înalt nivel."

Experții rămân sceptici: Coreea de Nord ar putea să joace la cacealma

Nu toți analiștii au primit afirmațiile Phenianului cu aceeași seriozitate cu care regimul le-a prezentat. Lee Choon Geun, cercetător onorific la Institutul de Politici Științifice și Tehnologice din Coreea de Sud, a atras atenția că Coreea de Nord ar putea exagera rezultatele testelor, în condițiile în care nu a dezvăluit informații esențiale, precum durata totală de ardere a motorului. Deși testul este în concordanță cu obiectivul declarat al lui Kim de a obține rachete mai agile și mai greu de detectat, unii experți consideră că afirmațiile nord-coreene ar trebui tratate cu rezervă.

Arsenalul nuclear, în continuă expansiune din 2019

Coreea de Nord și-a intensificat considerabil eforturile de extindere a arsenalului nuclear de când diplomația de mare miză dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump s-a prăbușit în 2019. La congresul Partidului Muncitorilor din luna februarie, Kim a lăsat deschisă ușa unui eventual dialog cu Trump, însă a condiționat orice negociere de renunțarea Washingtonului la cerințele de dezarmare nucleară ca precondiție a discuțiilor.

