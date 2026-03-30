„Am dat instrucțiuni autorităților competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total și imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a scris Netanyahu luni dimineață pe platforma X.

Premierul a invocat motive de securitate pentru restricțiile impuse credincioșilor creștini, evrei și musulmani, cărora li s-a cerut „să se abțină temporar” de la a merge la locurile sfinte din Orașul Vechi, după ce acestea ar fi fost vizate recent de rachete iraniene.

Patriarhia Latină a Ierusalimului a denunțat duminică oprirea cardinalului Pizzaballa și a custodelui Țării Sfinte, Francesco Ielpo, pe drumul către bazilică, calificând incidentul drept „un precedent grav” și „o lipsă de considerație față de sensibilitatea a miliarde de credincioși din întreaga lume”.

Autoritățile israeliene au interzis adunările religioase mari la începutul ofensivei lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, restricțiile vizând inclusiv sinagogile, bisericile și moscheile, între care și Al-Aqsa, al treilea loc sfânt al islamului.

Biroul premierului a transmis ulterior că nu a existat „niciun fel de intenție răuvoitoare” din partea forțelor de ordine și că planurile de securitate vor fi adaptate pentru a permite desfășurarea ceremoniilor de Săptămâna Sfântă în condiții sigure.